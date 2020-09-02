Общество 50 минут назад

В Украине растет количество госпитализаций с подозрениями на COVID-19

Самый высокий показатель заполняемости койко-мест в медучреждениях в связи с пандемией COVID-19 наблюдается в Одесской области

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В последнее время в разных регионах Украины наблюдается увеличение количества случаев госпитализации пациентов с подозрениями на COVID-19 или подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

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По его словам, самый высокий показатель заполняемости койко-мест в медучреждениях в связи с пандемией COVID-19 наблюдается в Одесской области.

"Госпитализации начали расти. В Одесской области 89% коек уже заняты людьми с подозрениями и подтвержденными случаями. А 65% занятых коек — подтвержденные больные. Это самый высокий показатель в Украине", — написал экс-чиновник.

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Ковтонюк отметил, что ситуация с госпитализациями может быть еще хуже.

"Во-первых, на уровне одной больницы нет практической разницы между 70 — 80% заполненности и 100% заполненности. Потому что, для одной больницы это означает, что в какой-то день могут завезти всего на несколько пациентов больше и отделение закроется. Также надо учитывать, что манипуляции со статистикой койко-мест — это то, что украинские больницы научились делать лучше за три десятка лет в системе, которая финансировала койко-места. Я осторожно отношусь к этому показателю", — подчеркнул Ковтонюк.

Он добавил, что система адаптивного карантина не работает должным образом.

"Она опаздывает с реакцией. Это ожидаемо… С этой системой Минздрав будто едет вперед, глядя только в зеркало заднего вида. Главными индикаторами являются занятость коек и новые случаи на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Эта комбинация привлекает внимание к маленьким областям, не учитывает тестирования и хуже — она ​​реагирует на госпитализацию, то есть последствия, а не динамику вспышки", — резюмировал Ковтонюк.

Ранее Ковтонюк заявил, что в Украине зафиксирован худший показатель в Европе по проведению тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 2 сентября в Украине зарегистрировано 125 тысяч 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 656 летальных, 58 тысяч 817 пациентов выздоровели.

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