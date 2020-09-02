Украина имеет худший показатель по тестам на COVID-19 в Европе — экс-замглавы Минздрава

В Украине зафиксирован худший показатель в Европе по проведению тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

"Коэффициент обнаружения — 11%. Приемлемым считается 5%. Польша 3%, Германия — 0,9%. То есть, тестов мы делаем больше. Но больных — еще больше, чем мы делаем тестов. В Испании коэффициент тоже высокий — 8%, там сейчас самая большая вспышка в Европе, ежедневно регистрируют 8 — 9 тысяч новых больных", — написал экс-замминистра.

По словам Ковтонюка, внутри Украины ситуация еще хуже.

"В регионах со стремительным ростом случаев этот показатель зашкаливает — 23% (Черновицкая), 17% (Харьковская и Одесская), 16% (Тернопольская). Исключение Киев — 5%. В Киеве ежедневно проводят около 5 тысяч тестов, это от одной четвертой до одной пятой всех тестирований в Украине. Это помогает держать ситуацию под относительным контролем", — отметил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что 80% тестов проводят в частных лабораториях.

"Это может говорить как о хорошем, так и о плохом. Хорошо, если эти лаборатории интегрированы в общую систему и делают тесты для больниц. Плохо, если люди идут туда сами, потому что вынуждены долго ждать тесты в государственных лабораториях (система не интегрирована). Какова реальная ситуация — я не знаю. Сам сталкивался только с другим", — рассказал бывший чиновник.

Ковтонюк добавил, что система отслеживания контактов не имеет смысла без надлежащего тестирования.

"Если случай не выявляют, или выявляют долго — эффекта от отслеживания и изоляции нет почти никакого", — подытожил Ковтонюк.

Ранее Министерство здравоохранения предложило повысить количество тестирований на COVID-19. На начало августа этот показатель составлял 24 теста на 100 тысяч населения, но в ведомcтве предложили увеличить его до 32.