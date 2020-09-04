Крупные авиакомпании запретили полеты пассажирам в масках с клапанами

Сразу несколько крупных авиакомпаний предупредили пассажиров о том, что будут отказывать в допуске на борт самолета в случае путешествия в маске или респираторе с клапаном.

Среди таких авиаперевозчиков оказались Air Canada и Lufthansa Group, в которую входят Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss, сообщает avianews.com.

Указано, что средства защиты с клапаном делают более комфортным их ношение и защищают пассажира путем фильтрации вдыхаемого воздуха, однако выпускают воздух наружу без очистки. Таким образом, маска не обеспечивает надлежащей защиты других путешественников. Именно этим авиакомпании аргументируют свое решение запретить маски с клапанами.

В Lufthansa Group также обратили внимание на то, что прозрачные маски на лицо не могут использоваться в качестве замены масок, покрывающих нос и рот. Это связано с тем, что такие защитные экраны блокируют распространение капель потоком воздуха прямо от лица пассажира, однако могут выходить сбоку экрана, что также не обеспечивает должной защиты.

Как известно, ношение маски должно предотвратить или уменьшить риск передачи инфекции от больного пассажира. Поскольку в некоторых случаях COVID-19 протекает бессимптомно, средства, покрывающие нос и рот, сделали обязательными для всех взрослых пассажиров во многих странах.

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В то же время некоторые авиакомпании позволяют по медицинским причинам не надевать маску, однако для этого необходимо предоставить подтверждение от врача и в некоторых случаях пройти тест на коронавирус перед вылетом.

Ранее стало известно, что авиакомпании Lufthansa Group с 1 сентября изменила правила ношения маски на борту самолета. В частности, до нововведений рот и нос во время полета могли не покрывать дети до 6 лет или взрослые, которые не могут носить маску по медицинским причинам.

После вступления в силу новых правил такие взрослые пассажиры должны предоставлять в обязательном порядке медицинскую справку в форме, которую требует авиакомпания.