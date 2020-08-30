Лоукостер Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла

Лоукост-авиакомпания Eurowings ввела сбор за возможность оставить соседнее кресло свободным.

Об этом сообщает портал avianews.com.

Указано, что в рамках тестового периода за последние несколько недель, в течение которого новая услуга активно не рекламировалась и предлагалась только через колл-центр, ее приобрели более 5000 раз.

"Наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоукостов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере, на нашем домашнем рынке в Германии. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем", — заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.

Теперь пассажир этой авиакомпании может заблокировать соседнее кресло, купив билет по любому классу бронирования.

Известно, что услуга предоставляется по цене от 18 евро, но только на европейских рейсах. Сейчас ее можно забронировать только через колл-центр авиакомпании. Однако уже в сентябре данная опция станет доступной для заказа на сайте.

Читайте также: Lufthansa изменяет правила ношения в самолетах медицинских масок

При этом Eurowings гарантирует, что не перепродаст свободное кресло другому пассажиру.

Как известно, до этого лоукостер гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.

Ранее стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября 2020 года.