"Это заговор финкомпаний": нардеп от "Слуги народа" не верит в Covid-19 (ВИДЕО)

Народный депутат от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрий Камельчук считает пандемию коронавируса спланированным заговором с целью экономического передела мира.

Об этом парламентарий заявил в пятницу, 4 сентября, в эфире телеканала "Рада".

"Пандемия — это заговор финансовых корпораций и фармацевтических компаний. Она ​​нужна для мирового экономического перераспределения", — убежден нардеп.

По его словам, статистике относительно заболевших на коронавирус не стоит доверять, а тесты на Covid-19 ненадежны.

"В Италии и во всем мире, по словам моих родственников, не было масштабной пандемии, это все картинка", — заявил Камельчук.

Он также отметил, что следующей весной "должны полететь головы тех, кто затеял эту масштабную аферу".

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили рекордные 2723 новых случая заражения коронавирусом, их общее количество достигло почти 131 тысячу.

Также сообщалось, что у почетного Патриарха Филарета подтвердили диагноз "COVID-19". На данный момент он находится на лечении в больнице.