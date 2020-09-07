В Украине начало действовать новое карантинное зонирование регионов

С понедельника, 7 сентября, в Украине вступило в силу новое разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемической ситуации с коронавирусом.

Согласно ему, в каждой из четырех таких зон — "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" — действуют определенные правила, сообщается на сайте Минздрава.

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Указано, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решением от 3 сентября ввела новое зонирование сроком на 14 дней.

Так, "красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" — в 89, "желтый" — в 139.

В частности, в "красую" зону попали:

- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

В то же время в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности до сих пор запрещено:

- проведение дискотек;

- работу ночных клубов;

- деятельность предприятий общественного питания по организации досуга;

- проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Эти ограничения действуют во всех регионах, независимо от цвета уровня эпидемической опасности, ведь к каждому добавляются ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней:

- "зеленая" — ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 квадратных м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;

- "желтая" — ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;

- "оранжевая" — ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и прочее (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий — 1 человек на 20 квадратных м;

- "красная" — ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и так далее, деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.

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Также на всей территории Украины до 31 октября продолжается действие режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, карантин в Украине из-за роста количества больных COVID-19 официально продлили до 1 ноября 2020 года. Среди ограничений, которые будут действовать до 31 октября включительно, — запрет на работу ночных клубов и дискотек, а также проведение большинства концертов в "зеленой" карантинной зоне.

Кроме того, в рамках борьбы с пандемией Украина до 28 сентября закрыла границу на въезд для иностранных граждан.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине адаптивный карантин, несмотря на то, что пока его продлили до 31 октября включительно, будет продолжаться еще долго. Жесткость его ограничений будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.