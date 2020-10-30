В Украине зафиксирован новый рекорд по COVID-19: за сутки — более 8 тысяч инфицированных

По состоянию на 09:00 30 октября, в Украине зарегистрировано 378 729 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 7 041 летальный, 155 026 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 8 312 новых случаев. При этом, за это время выздоровели 3 394 пациента. С начала пандемии проведено 3 225 954 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В то же время, как информирует Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за вчерашний день от коронавируса скончались 173 ранее заболевших пациента.

На сегодняшний день ситуация с COVID-19 в Украине выглядит следующим образом:

Винницкая область — 10 115 случаев;

Волынская область — 13 326 случаев;

Днепропетровская область — 14 655 случаев;

Донецкая область — 9 643 случая;

Житомирская область — 13 866 случаев;

Закарпатская область — 14 158 случаев;

Запорожская область — 9 567 случаев;

Ивано-Франковская область — 19 981 случай;

Кировоградская область — 2 398 случаев;

город Киев — 36 768 случаев;

Киевская область — 16 119 случаев;

Львовская область — 29 314 случаев;

Луганская область — 3 575 случаев;

Николаевская область — 7 574 случая;

Одесская область — 24 116 случаев;

Полтавская область — 9 220 случаев;

Ровенская область — 18 857 случаев;

Сумская область — 11 508 случаев;

Тернопольская область — 20 411 случаев;

Харьковская область — 35 675 случаев;

Херсонская область — 3 800 случаев;

Хмельницкая область — 15 227 случаев;

Черновицкая область — 21 273 случая;

Черкасская область — 8 952 случая;

Черниговская область — 8 631 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 октября в ЦОЗ поступило 9 102 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 452 786 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 29 октября, в Украине зарегистрировано 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 868 летальных, 151 632 пациента выздоровели.