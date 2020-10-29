В Украине снова за сутки зафиксировано более семи тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 29 октября, в Украине зарегистрировано 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 868 летальных, 151 632 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 342 новых случая, за этот период выздоровели 2 990 пациентов. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, скончались от коронавируса за вчерашние сутки 113 человек.

Всего с начала пандемии в Украине провели 3 176 397 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 9 899 случаев;

Волынская область — 13 089 случаев;

Днепропетровская область — 14 301 случай;

Донецкая область — 9 177 случаев;

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Житомирская область — 13 518 случаев;

Закарпатская область — 13 842 случая;

Запорожская область — 9 211 случаев;

Ивано-Франковская область — 19 596 случаев;

Кировоградская область — 2 308 случаев;

город Киев — 36 027 случаев;

Киевская область — 15 780 случаев;

Львовская область — 28 889 случаев;

Луганская область — 3 482 случая;

Николаевская область — 7 450 случаев;

Одесская область — 23 623 случая;

Полтавская область — 8 930 случаев;

Ровенская область — 18 518 случаев;

Сумская область — 11 238 случаев;

Тернопольская область — 20 111 случаев;

Харьковская область — 35 016 случаев;

Херсонская область — 3 616 случаев;

Хмельницкая область — 14 706 случаев;

Черновицкая область — 20 906 случаев;

Черкасская область — 8 735 случаев;

Черниговская область — 8449 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 октября в ЦОЗ поступило 7 872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 443 684 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 28 октября, в Украине было 363 075 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 755 летальных, 148 642 пациента выздоровели.

При этом, за сутки зафиксировано 7 474 новых случая коронавируса, выписаны из больниц 3 306 пациентов, умерли рекордные 165 человек