В Украине снова за сутки зафиксировано более семи тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 29 октября, в Украине зарегистрировано 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 868 летальных, 151 632 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 342 новых случая, за этот период выздоровели 2 990 пациентов. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, скончались от коронавируса за вчерашние сутки 113 человек.
Всего с начала пандемии в Украине провели 3 176 397 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 9 899 случаев;
Волынская область — 13 089 случаев;
Днепропетровская область — 14 301 случай;
Донецкая область — 9 177 случаев;
Житомирская область — 13 518 случаев;
Закарпатская область — 13 842 случая;
Запорожская область — 9 211 случаев;
Ивано-Франковская область — 19 596 случаев;
Кировоградская область — 2 308 случаев;
город Киев — 36 027 случаев;
Киевская область — 15 780 случаев;
Львовская область — 28 889 случаев;
Луганская область — 3 482 случая;
Николаевская область — 7 450 случаев;
Одесская область — 23 623 случая;
Полтавская область — 8 930 случаев;
Ровенская область — 18 518 случаев;
Сумская область — 11 238 случаев;
Тернопольская область — 20 111 случаев;
Харьковская область — 35 016 случаев;
Херсонская область — 3 616 случаев;
Хмельницкая область — 14 706 случаев;
Черновицкая область — 20 906 случаев;
Черкасская область — 8 735 случаев;
Черниговская область — 8449 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 октября в ЦОЗ поступило 7 872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 443 684 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 28 октября, в Украине было 363 075 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 755 летальных, 148 642 пациента выздоровели.
При этом, за сутки зафиксировано 7 474 новых случая коронавируса, выписаны из больниц 3 306 пациентов, умерли рекордные 165 человек