Финансы 9 минут назад

На выплаты безработным во время карантина выделили дополнительные 1,3 млрд грн

Для выплаты пособий по безработице выделено почти 1,2 млрд грн, а для выплат по частичной безработице на период карантина — 80 млн грн

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

Кабинет министров Украины выделил дополнительные деньги для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

В частности, денежные средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина по коронавирусу, следует из постановления, принятого на заседании правительства 28 октября, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Указано, что всего из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,28 млрд грн на бюджетные программы по выплатам безработным.

В частности, для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице выделены деньги на сумму почти 1,2 млрд грн. Для выплат по частичной безработице на период карантина — деньги на сумму 80 млн грн.

Как отметили в Минэкономики, по программе выплат по частичной безработице с начала правительственного карантина уже осуществлены выплаты на более 2,5 млрд грн.

По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляет чуть более 405 тысяч граждан.

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Напомним, по данным Госстата, во II квартале 2020 года количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составляло 1,7 млн человек.

Ранее Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 10%.

Как сообщалось, с января по сентябрь 2020 года в Украине статус зарегистрированного безработного имели 1 млн человек. Из них за этот период 473 тысячи украинских граждан нашли работу при содействии службы занятости.

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