Общество 60 минут назад

С помощью службы занятости работу нашли около полумиллиона украинцев

Лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан является сельское хозяйство (35%), далее — перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно)

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С января по сентября 2020 года в Украине статус зарегистрированного безработного имели 1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости (ГЦЗ).

За этот период 473 тысячи украинских граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них — 291 тысяча — зарегистрированные безработные.

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По информации ГЦЗ, за девять месяцев 2020 года 888 тысяч человек получали пособие по безработице, 146 тысяч работодателей сотрудничали с центрами занятости, а в базе данных службы занятости было 673 тысячи вакансий.

Лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан является сельское хозяйство (35%), далее — перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).

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В то же время, с начала действия карантина — с 12 марта по 30 сентября 2020 года — 504 тысячи украинцев получили статус зарегистрированного безработного, 324 тысячи граждан были трудоустроены, из которых 223 тысячи — безработные, а 428 тысяч человек стали получать пособие по безработице.

За этот же период 119 тысяч работодателей сотрудничали с центрами занятости, а в базе данных службы занятости было 396 тысяч вакансий.

По состоянию на 21 октября 2020 года:

– на учете в службе занятости состоят 410 тысяч безработных;

– из них получают пособие по безработице 347 тысяч человек;

– в базе данных службы занятости насчитывается 67 тысяч вакансий.

Во время карантина, чтобы максимально сохранить рабочие места, Кабинет министров разработал алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса и физлиц-предпринимателей (ФЛП) путем предоставления пособия по частичной безработице.

Эти деньги выплачиваются работодателям, вынужденным остановить (сократить) свою деятельность из-за карантина, для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым была сокращена продолжительность рабочего времени.

Помощь устанавливается за каждый час, на которую работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки (оклада), установленной работнику, но не более размера минимальной заработной платы (до 1 сентября это — 4 723 грн, после 1 сентября — 5 000 грн ). Помощь предоставляется на период остановки или сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина.

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По состоянию на 20 октября 2020 года, в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тысяч пакетов документов, из них 195,45 тысяч — ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370 700 граждан, из которых 181,6 тысяч являются ФЛП.

Как отмечают в ГЦЗ, на сегодняшний день работодатели ищут, прежде всего, квалифицированных рабочих с инструментом — швей, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей.

Также остается спрос на рабочих по обслуживанию и эксплуатации машин — водителей, трактористов, операторов заправочных станций, а также на работников сферы торговли и услуг.

Кроме этого, есть предложения работы и для профессионалов: учителей, воспитателей, инженеров, экономистов, врачей, психологов. Востребованы у работодателей также неквалифицированные работники: дворники, подсобные рабочие, грузчики.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2020 года услугами Государственной службы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, ищущих работу, из них почти 900 тысяч имели статус зарегистрированного безработного.

Напомним, в начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что впервые за несколько месяцев коронакризиса в стране наблюдается довольно существенное уменьшение количества безработных.

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