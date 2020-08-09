Политика и экономика 1 час назад

Шмыгаль уверяет, что безработица в Украине сокращается

Через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек

Денис Шмыгаль. Фото: скриншот видео "Радио Свобода" Денис Шмыгаль. Фото: скриншот видео "Радио Свобода"
Денис Шмыгаль. Фото: скриншот видео "Радио Свобода"

Впервые за несколько месяцев с начала эпидемии коронавируса в Украине наблюдается снижение безработицы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, впервые за несколько месяцев коронакризиса в Украине наблюдается довольно существенное уменьшение количества безработных.

"Только за последнюю неделю их количество уменьшилось практически на 6 тысяч человек. Кроме того, по правительственным программам частичной безработице удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест. Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это и помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты", — написал Шмыгаль.

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Премьер добавил, что через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

Напомним, что по результатам социологических исследований, за время наиболее жестких ограничений безработными стали 2,8 млн человек.

Еще 3,1 млн столкнулись со скрытой безработицей — отпуском за свой счет или сокращением уровня заработной платы.

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