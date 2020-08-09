Общество 5 часов назад

Рост количества безработных в Украине остановился — Государственный центр занятости

По состоянию на 3 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За семь месяцев 2020 года услугами Государственной службы занятости (ГСЗ) воспользовались более 1,7 млн украинцев, ищущих работу, из них почти 900 тысяч имели статус зарегистрированного безработного.

Как сообщает пресс-центр ГСЦ, при содействии центров занятости было трудоустроено 370 тысяч граждан, из которых 220 тысяч были зарегистрированы как безработные.

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С начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тысяч человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время в ГСЦ отмечают, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч, в июне — 75 тысяч, в июле — 68 тысяч.

С 12 марта по 31 июля работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них — 151 тысяча безработных.

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По видам экономической деятельности больше всего граждан трудоустроено:

- в сельском хозяйстве — 46% от всех трудоустроенных;

- в перерабатывающей промышленности — 14%;

- в сфере торговли — 13%.

По состоянию на 3 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев (в том числе — с начала действия карантина статус безработного получили 395 тысяч человек).

Среди безработных:

- по полу: мужчины — 211 тысяч (или 42%), женщины — 295 тыс. человек (58%);

- по возрастным группам: 31% — до 35 лет; 29% — от 35 до 45 лет; 26% — от 45 до 55 лет, 14% — в возрасте свыше 55 лет;

по образованию: 51% — высшее образование, 32% — профессионально-техническое образование, 17% — общее среднее образование.

Пособие по безработице на сегодня получают 426 тысяч человек.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что впервые за несколько месяцев коронакризиса в стране наблюдается довольно существенное уменьшение количества безработных.

 

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