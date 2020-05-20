На карантине украинцы на 83% стали чаще искать удаленную работу — OLX

По данным аналитики OLX Работа, соискатели на карантине начали находить новые пути трудоустройства. Так, на платформе стали значительно чаще искать вакансии с возможностью выполнять работу из дома. В апреле по сравнению с февралем количество запросов "удаленная работа" выросло на 83%.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Работодатели также подстроились под новые условия рынка и в период усиленных ограничений социальных контактов стали больше предлагать работу онлайн и выполнение услуг из дома.

Самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры. В этом месяце таких предложений для удаленной работы на OLX Работа стало почти в 2 раза больше. В обязанности, которые нужно выполнять из дома, входят прием звонков и электронной почты, ведение документооборота. Во второй весенний месяц таким специалистам в среднем по Украине предлагали 10 тысяч гривен.

Вакансии операторов тоже выросли по популярности. Обязанности на этой должности включают в себя прием или совершение звонков, онлайн-общение с клиентами. Поэтому комфортно выполнять такую работу удаленно. В апреле по сравнению с февралем количество объявлений по поиску специалистов возросло более чем в два раза, оплата труда — в среднем 12,5 тысяч гривен в месяц.

Удаленную занятость работодатели предлагают также Instagram-специалистам. Речь идет о ведении аккаунтов в соцсети, работе с контентом, написании постов. В апреле по сравнению с февралем объявлений об их поиске стало на 72% больше. Платить за креативную работу по всей Украине готовы в среднем 19,5 тысяч гривен в месяц. Стоит отметить, что в апреле зарплата данных специалистов выросла на 2 тысячи гривен по сравнению с последним зимним месяцем.

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Работодатели также активизировались в поиске менеджеров по продажам, и в апреле по сравнению с последним месяцем зимы стали искать их на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами и получать в среднем 12,5 тысяч гривен.

Почти в 2 раза увеличились шансы найти работу онлайн-администраторам. Таких объявлений на OLX Работа стало на 46% больше. В их обязанности входит модерация онлайн-страниц и сайтов. Получить за месяц специалисты могут в среднем 22 тысячи гривен.

Стабильным остается количество объявлений о поиске диспетчеров на дому — им предлагают работу с транспортом и в службах такси. Платить готовы в среднем 11,5 тысяч гривен в месяц.

Бухгалтеры для работы из дома — тоже в спросе. Предложений трудоустройства для них по сравнению с февралем стало в 5,5 раз больше. За месяц бухгалтерам предлагают в среднем 10 тысяч гривен.

В топ-10 удаленных вакансий вырвались и две профессии — это программисты и копирайтеры. Работа с компьютерным обеспечением или текстами не требует физического присутствия в офисе, поэтому их закономерно стали больше искать в апреле. При этом первым за месяц в среднем предлагают 20 тысяч гривен, а другим — 21,5 тысяч гривен.

Активнее с наступлением карантина стали искать еще и продавцов для работы из дома. Если в феврале на платформе их не искали, то в апреле здесь можно было уже найти предложения такой занятости с рекордной средней зарплатой более 29 тысяч гривен.

Напомним, что в Кабмине рассказали, как работают над созданием полумиллиона новых рабочих мест.