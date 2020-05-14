Политика и экономика 30 минут назад

В Кабмине рассказали, как работают над созданием полумиллиона новых рабочих мест

Новые вакансии для 500 тысяч украинцев предлагаются в 10-ти сферах

В Кабмине рассказали, как работают над созданием полумиллиона новых рабочих мест В Кабмине рассказали, как работают над созданием полумиллиона новых рабочих мест
Фото: Status Quo

Кабинет министров Украины представил и начал реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленную на преодоление безработицы вследствие пандемии.

Как отмечают в Кабмине, вакансии для 500 тысяч украинцев предлагаются в 10-ти сферах: строительство дорог и транспортная инфраструктура, отрасль благоустройства, развитие сельского хозяйства, оцифровки документов и архивов, заполнение вакансий в направлении работников на предприятиях микро- и малого бизнеса и финансовая поддержка предпринимателей для реализации дополнительного рекрутинга, строительство инфраструктурных проектов, заполнение вакансий в сфере почтовых услуг, лесное хозяйство.

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"Государство оказывает как финансовую поддержку безработным, так и помогает с трудоустройством. Вместе с другими министерствами мы проанализировали ситуацию, в каких секторах являются крупнейшие вызовы и в каких областях реально создать рабочие места. Наша общая задача — в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной на период карантина, или же карьерой в будущем", — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, много рабочих мест уже создано, но важно отметить, что это не одномоментный процесс и за один день не может появиться 500 тысяч вакансий. Так, 216,9 тысячи созданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств.

Создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.

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Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

 Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2WQX9No

Стоит отметить, что во время вчерашнего "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог ответить на вопрос внефракционного нардепа Антона Полякова об обещанных 500 тысячах рабочих мест.

Напомним, Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

По данным Центра занятости, с 12 марта по 4 мая 2020 года, то есть за период карантина, почти 156 тысяч украинцев, которые потеряли работу, официально зарегистрировались безработными.

Общая сумма государственных пособий, которую выплатили официально зарегистрированным безработным с начала карантина, по состоянию на 6 мая составляла 2,3 млрд грн.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировало увеличение количества официально зарегистрированных безработных.

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