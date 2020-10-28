Эпидемия коронавируса: в Украине за сутки 7474 новых случая, умерли рекордные 165 человек

По состоянию на 9:00 среды, 28 октября, в Украине было 363 075 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 755 летальных, 148 642 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 7 474 новых случая коронавируса, выписаны из больниц 3 306 пациентов, умерли рекордные 165 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 3 129 235 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 9 697 случаев;
Волынская область — 12 871 случай;
Днепропетровская область — 13 915 случаев;
Донецкая область — 9 024 случая;
Житомирская область — 13 154 случая;
Закарпатская область — 13 571 случай;
Запорожская область — 8 852 случая;
Ивано-Франковская область — 19 247 случаев;
Кировоградская область — 2 212 случая;
город Киев — 35 450 случаев;
Киевская область — 15 465 случаев;
Львовская область — 28 484 случая;
Луганская область — 3 416 случаев;
Николаевская область — 7 317 случаев;
Одесская область — 23 207 случаев;
Полтавская область — 8 639 случаев;
Ровенская область — 18 299 случаев;
Сумская область — 10 974 случая;
Тернопольская область — 19 818 случаев;
Харьковская область — 34 441 случай;
Херсонская область — 3 454 случая;
Хмельницкая область — 14 228 случаев;
Черновицкая область — 20 509 случаев;
Черкасская область — 8 539 случаев;
Черниговская область — 8 292 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 октября в Центр поступило 8 145 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 435 812 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 27 октября, в Украине было 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. При этом за сутки фиксировали 6 677 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 799 пациентов, а умерли 126 человек.