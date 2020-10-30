В Николаеве разрешили работать кафе и ресторанам в условиях "красной зоны" карантина

В Николаеве разрешили работать заведениям общественного питания в условиях вхождения города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

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По его словам, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В то же время, Стадник подчеркнул, что кафе и рестораны города должны придерживаться карантинных мер.

"Теперь ваша очередь сдержать слово! Придерживайтесь и соблюдайте карантинные мероприятия в своей работе! Не подведите нас!" — написал глава ОГА.

По информации издания "НикВести", на сегодняшний день в Николаеве действуют следующие ограничения:

- прием посетителей в других развлекательных учреждениях;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи и социального патрулирования.

Напомним, 27 октября в Николаеве прошел "Мирный митинг", на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в "красную" зону карантина по коронавирусу.

Как сообщалось ранее, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью COVID-19.