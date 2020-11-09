ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

Пандемия COVID-19 на сегодняшний день уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации.

Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает "РБК-Украина".

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"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", — утверждает он.

Руководитель ВОЗ также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

"Пандемия COVID-19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", — добавил Гебреисус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. При этом в организации не уточнили, о какой именно массовой болезни идет речь на этот раз.

Также директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге назвал введение общенационального карантина для борьбы с коронавирусом крайней мерой. Такие ограничения наносят сильный вред экономике, психическому здоровью людей и увеличивают масштаб домашнего насилия, отмечал он.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech сообщили, что по результатам третьей стадии клинических испытаний разрабатываемая ими вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев. Пока что это самое обнадеживающее научное достижение в борьбе с Covid-19.