Вакцина от коронавируса может никогда не появиться — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что лекарства или вакцина для нейтрализации нового коронавируса COVID-19 могут никогда не появиться.

Об этом сообщает The Business Times.

В частности, в ВОЗ заявили, что, возможно, никогда не будет найден ответ на новый коронавирус в виде лекарств от болезни или вакцины для ее профилактики.

"Сейчас не существует панацеи, и ее никогда может не быть", — допустил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 18 млн 258 тысяч 378 случаев заражения коронавирусом, включая 693 тысячи 392 летальных исхода и 11 млн 460 тысяч 69 случаев выздоровления.

Ранее в ВОЗ заявили, что развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции свидетельствует, что она может получить "очень затяжной" характер, а последствия будут ощущаться в течение ближайших десятилетий.

Тем временем Украина ведет переговоры с разработчиками вакцины от COVID-19 по ее поставке сразу, как только она появится на рынке.

Напомним, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.

Также главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем, этапе испытаний.