Происшествия 40 минут назад

Вакцина от коронавируса может никогда не появиться — ВОЗ

Сейчас не существует панацеи от COVID-19, и ее никогда может не быть, допустил глава ВОЗ

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что лекарства или вакцина для нейтрализации нового коронавируса COVID-19 могут никогда не появиться.

Об этом сообщает The Business Times.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, в ВОЗ заявили, что, возможно, никогда не будет найден ответ на новый коронавирус в виде лекарств от болезни или вакцины для ее профилактики.

"Сейчас не существует панацеи, и ее никогда может не быть", — допустил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 18 млн 258 тысяч 378 случаев заражения коронавирусом, включая 693 тысячи 392 летальных исхода и 11 млн 460 тысяч 69 случаев выздоровления.

Ранее в ВОЗ заявили, что развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции свидетельствует, что она может получить "очень затяжной" характер, а последствия будут ощущаться в течение ближайших десятилетий.

Читайте также:
В ВОЗ рассказали, когда может появиться вакцина от коронавируса

Тем временем Украина ведет переговоры с разработчиками вакцины от COVID-19 по ее поставке сразу, как только она появится на рынке.

Напомним, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.

Также главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем, этапе испытаний.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Власти Луцка отказались вводить жесткий карантин
Власти Луцка отказались вводить жесткий карантин
Житель Тернопольской области в третий раз заболел коронавирусом
Житель Тернопольской области в третий раз заболел коронавирусом
Власти Тернополя не хотят соблюдать ограничения "красной" карантинной зоны
Власти Тернополя не хотят соблюдать ограничения "красной" карантинной зоны
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами успешно вернулся на Землю (ВИДЕО)

  3. Террорист, захвативший заложницу в банке, требует выхода в прямой эфир на ТВ (ФОТО)

  4. В Украине начало действовать разделение на карантинные зоны: что изменилось

  5. Сын экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро

Загрузка...