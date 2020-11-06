Общество 1 час назад

Степанов: "Карантин выходного дня — идеальный баланс для Украины"

Наблюдать за соблюдением выходного карантина будут соответствующие органы

Максим Степанов. Фото: Facebook Максим Степанов. Фото: Facebook
Максим Степанов. Фото: Facebook

Карантин выходного дня является идеальным балансом, так Украина не может уйти на полный локдаун на 3-4 недели.

Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"Именно поэтому мы говорим об ограничениях в выходные дни. Оставить работать продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Все остальное — в выходные дни, чтобы не работали", — заявил Степанов.

По его словам, наблюдать за соблюдением выходного карантина будут соответствующие органы.

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"У нас есть соответствующие органы контроля — это органы местного самоуправления: местная власть, мэры городов, главы объединенных территориальных общин, Национальная полиция, Госпотребслужба", — отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что карантин выходного дня начнет работать не на этих выходных.

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров исключили возвращение к полному локдауну в Украине из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости Кабмин рассматривает вариант карантина выходного дня, при котором с вечера пятницы по утро понедельника будет ограничена работа ресторанов и развлекательных заведений.

Напомним, по состоянию на утро 6 ноября, в Украине зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент.

 

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