Степанов: "Карантин выходного дня — идеальный баланс для Украины"

Карантин выходного дня является идеальным балансом, так Украина не может уйти на полный локдаун на 3-4 недели.

Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Именно поэтому мы говорим об ограничениях в выходные дни. Оставить работать продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Все остальное — в выходные дни, чтобы не работали", — заявил Степанов.

По его словам, наблюдать за соблюдением выходного карантина будут соответствующие органы.

"У нас есть соответствующие органы контроля — это органы местного самоуправления: местная власть, мэры городов, главы объединенных территориальных общин, Национальная полиция, Госпотребслужба", — отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что карантин выходного дня начнет работать не на этих выходных.

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров исключили возвращение к полному локдауну в Украине из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости Кабмин рассматривает вариант карантина выходного дня, при котором с вечера пятницы по утро понедельника будет ограничена работа ресторанов и развлекательных заведений.

Напомним, по состоянию на утро 6 ноября, в Украине зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент.