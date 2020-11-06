В Украине снова за сутки выявили около 10 тысяч зараженных COVID-19

По состоянию на утро 6 ноября, в Украине зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468). Также за последние сутки госпитализированы 1517 человек, летальных случаев — 201, выздоровели 10 762 человека", — написал Степанов.
По его словам, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 11 923 случая;
Волынская область — 15 313 случаев;
Днепропетровская область — 17 014 случаев;
Донецкая область — 13 128 случаев;
Житомирская область — 17 189 случаев;
Закарпатская область — 16 268 случаев;
Запорожская область — 12 196 случаев;
Ивано-Франковская область — 23 032 случая;
город Киев — 42 375 случаев;
Киевская область — 18 763 случая;
Кировоградская область — 2 891 случай;
Луганская область — 4 214 случаев;
Львовская область — 32 425 случаев;
Николаевская область — 9 605 случаев;
Одесская область — 27 392 случая;
Полтавская область — 11 337 случаев;
Ровенская область — 21 026 случаев;
Сумская область — 13 635 случаев;
Тернопольская область — 21 708 случаев;
Харьковская область — 41 131 случай;
Херсонская область — 5 027 случаев;
Хмельницкая область — 18 438 случаев;
Черкасская область — 10 292 случая;
Черновицкая область — 24 079 случаев;
Черниговская область — 9 787 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 09:00 5 ноября, в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514).