В Украине снова за сутки выявили около 10 тысяч зараженных COVID-19

По состоянию на утро 6 ноября, в Украине зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468). Также за последние сутки госпитализированы 1517 человек, летальных случаев — 201, выздоровели 10 762 человека", — написал Степанов.

По его словам, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 11 923 случая;

Волынская область — 15 313 ​​случаев;

Днепропетровская область — 17 014 случаев;

Донецкая область — 13 128 случаев;

Житомирская область — 17 189 случаев;

Закарпатская область — 16 268 случаев;

Запорожская область — 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область — 23 032 случая;

город Киев — 42 375 случаев;

Киевская область — 18 763 случая;

Кировоградская область — 2 891 случай;

Луганская область — 4 214 случаев;

Львовская область — 32 425 случаев;

Николаевская область — 9 605 случаев;

Одесская область — 27 392 случая;

Полтавская область — 11 337 случаев;

Ровенская область — 21 026 случаев;

Сумская область — 13 635 случаев;

Тернопольская область — 21 708 случаев;

Харьковская область — 41 131 случай;

Херсонская область — 5 027 случаев;

Хмельницкая область — 18 438 случаев;

Черкасская область — 10 292 случая;

Черновицкая область — 24 079 случаев;

Черниговская область — 9 787 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 09:00 5 ноября, в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514).