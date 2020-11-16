Верещук допускает раскол "Слуги народа"

Бывший кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук допускает раскол партии президент Владимира Зеленского.

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

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"Партия будет фрагментироваться, если мы немедленно не сделаем перезагрузку и апгрейд. Перезагрузить надо все — координацию, коммуникацию, медийный офис. Стратегию. Работа с людьми должна быть совершенно другой", — считает Верещук.

"Эта неделя была пленарной, и мы общались с мажоритарщиками. Они говорят, что совсем не было диалога, их никто не слышал, а они лучше понимали, что надо делать на местах. Ошибок много. Вопросы есть ко всем нам. И к Корниенко, и ко мне. Хотя я не являюсь членом партии", — добавила политик.

Она также рассказала, чем стали для нее эти местные выборы.

"Я уже говорила, что это желтая карточка в целом "Слуге народа". То есть общество, которое не терпит коррупции, ждало от нас реальных изменений, не почувствовало их за тот срок, что мы находимся у власти. Здесь речь идет не только об Ирине Верещук или о каком-то отдельном кандидате от "Слуги народа", говорится в целом об оценке нашей работы", — отметила Верещук.

По ее мнению, сейчас идет период очистки.

"Называю это политическим "чистилищем". В себе и в "Слуге народа" мы должны разобраться, действительно ли достойны того аванса, который давала нам Украина и украинцы. Выполняем возложенные на нас большие надежды и обязательства, которые мы на себя взяли. В частности, в местных общинах", — сказала экс-кандидатка, оказавшаяся на 5 месте по результатам выборов мэра столицы.

Напомним, на местных выборах 25 октября мэром Киева был переизбран в первом туре Виталий Кличко, набравший 50,52% голосов избирателей (365 161 голос). На втором месте оказался Александр Попов, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 68 757 голосов, на третьем — Сергей Притула, "Голос" — 56 900 голосов, на четвертом — Алексей Кучеренко, "Батькивщина" — 45 823 голоса и только на пятом Ирина Верещук, "Слуга народа" — 39 321 голос.