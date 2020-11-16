Политика 30 минут назад

В Раде нет голосов, чтобы принять новый закон "О столице" — Верещук

Политсилы "Удар" и "Европейская солидарность" якобы не хотят принятия этого документа из-за конфликта интересов

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna
Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

На данный момент в Верховной Раде нет голосов для принятия законопроекта "О столице" во втором чтении и в целом.

Об этом заявила бывший кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью LB.ua.

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Она рассказала, что принять этот закон до конца октября помешал коронавирус и карантин.

По словам Верещук, политсилы "Удар" и "Европейская солидарность" не хотят принятия этого документа.

"Не потому, что председатель КГГА становится всесильным и забирает на себя полномочия городского головы. На самом деле этот закон как раз передает полномочия по исполнительной ветви власти городскому голове. Он становится полноправным городским головой. А председатель КГГА остается так называемым свадебным генералом, который только осуществляет общий надзор за соблюдением Конституции, законов", — утверждает политик.

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"Ключевой вопрос другой — конфликт интересов. Проект закона предусматривает: если ты являешься депутатом Киевсовета, то не можешь при этом быть руководителем коммунального предприятия, вроде "Киевгорстроя" или "Киевзеленстроя", или главой управления, отдела и тому подобное. Придется выбирать. Ибо мы имеем парадоксальную ситуацию, когда депутат принимает бюджет, утверждает его распределение, а потом сам его и выполняет, и контролирует выполнение. Это же невероятно", — заявила Верещук.

Она подчеркнула, что сейчас некоторые депутаты от "УДАРа" и "Евросолидарности" возглавляют коммунальные предприятия и департаменты КГГА, поэтому "они костями лягут, чтобы этот законопроект не прошел".

"Я считаю, было бы правильно разделить функции: или ты депутат Киевсовета, или работаешь чиновником в КГГА, и твою работу контролируют депутаты", — отметила экс-кандидат в мэры столицы.

Как утверждает Верещук, сейчас в парламенте не голосов за этот законопроект, однако при желании 226 голосов для его приятия "Слуга народа" теоретически смогла бы найти.

Кроме того, занявшая пятое место на выборах мэра Киева кандидатка считает, что без нового закона назначать председателя КГГА нельзя.

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"Надо принять новый закон, по которому все четко урегулировать. Чтобы не было как в случае с Поповым. Янукович назначил его главой КГГА, а он стал исполнять обязанности мэра. Его никто не выбирал, а городом он руководил. Так не должно быть", — сказала она.

Напомним, на местных выборах 25 октября мэром Киева был переизбран в первом туре Виталий Кличко, набравший 50,52% голосов избирателей (365 161 голос). На втором месте оказался Александр Попов, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 68 757 голосов, на третьем — Сергей Притула, "Голос" — 56 900 голосов, на четвертом — Алексей Кучеренко, "Батькивщина" — 45 823 голоса и только на пятом Ирина Верещук, "Слуга народа" — 39 321 голос.

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