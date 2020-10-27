Новые партии и старое большинство: каким будет новый Киевсовет (ИНФОГРАФИКА)

В воскресенье, 25 октября, состоялись местные выборы. Центральная избирательная комиссия пока продолжает подсчитывать результаты, однако в ряде населенных пунктов приблизительный результат известен. В частности, сегодня уже понятно, какие партии пройдут в Киевский городской совет.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, как будет выглядеть Киевсовет девятого созыва и чем он будет отличаться от предыдущей депутатской конфигурации.

Прежде всего стоит сделать важную ремарку — прошедшие выборы впервые проводились по новым правилам. Избиратели познакомились с открытыми списками. Это означает, что украинцы голосовали не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее списке. Если раньше политическая сила сама определяла, кто будет в проходной части, то сегодня эта ответственность лежит непосредственно на избирателях. Поэтому назвать конкретные фамилии без окончательного вердикта ЦИК невозможно. Кроме того, сегодня в Киевсовете 34 внефракционных депутата, но предварительные результаты известно только по конкретным партиям. Поэтому итоговые цифры могут отличаться от тех, которые мы приводим в инфографике ниже.

В общей сложности Киевский городской совет насчитывает 120 депутатских кресел. Они распределены между пятью партийными фракциями и внефракционными кандидатами. Самой многочисленной является фракция "Солидарность", у которой 47 мандатов. Второй идет "Батькивщина" (14), а третьей — "Свобода" (12). Остальные две фракции это "Единство" (10 депутатов) и "Самопомощь" (3).

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Две партии из этого списка ("Свобода" и "Самопомощь") в новом созыве представлены не будут. Но политический ландшафт Киева стал разнообразнее — теперь в совете будет семь партий. Лидерство, независимо от того, кто подсчитывал итоговые результаты (речь идет о трех источниках данных — параллельном подсчете одной из партий, а также двух независимых экзитполах), получает партия действующего мэра Киева Виталия Кличко "УДАР". Второй по количеству мандатов станет обновившаяся "Солидарность", которая теперь называется "Европейская солидарность".

Для остальных политсил результаты каждого исследования разнятся. Согласно параллельному подсчету третьей по численности станет "Единство" Александра Омельченко (14 депутатов), но по данным экзитопола социологической группы "Рейтинг" ее место займет "Слуга народа" с 18-ю мандатами. В целом же в городской совет войдут три новые партии — "Голос" (у которого будет от 9 до 11 мандатов), "ОПЗЖ (от 10 до 12) и собственно "Слуга народа" (от 12 до 18 человек).

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Напомним, что действующий мэр Киева Виталий Кличко на местных выборах 25 октября, по данным экзитпола, получил 47,8% поддержки. На втором месте представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов (8,6%), на третьем — кандидат от партии "Голос" Сергей Притула (8,3%), на четвертом — кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук (8%). Замыкает пятерку представитель "Батькивщины" Алексей Курченко. Однако источник, близкий к Киевской территориальной избирательной комиссии, сообщили в СМИ, что у Кличко есть шансы на победу в первом туре. Так, после обработки 67% бюллетеней, он набирал около 51% голосов. Вторым Попов (9,4%), третьим — Притула (7,7%).