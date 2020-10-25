В Украине будет второй тур местных выборов — спикер Рады

Из Верховной Рады отозвали проект постановления об отмене второго тура местных выборов, поэтому он состоится.

Об этом на брифинге после голосования заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "РБК-Украина".

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"Второй тур выборов, конечно, будет. Сегодня приостановить избирательный процесс я не вижу ни оснований, ни возможности это сделать. Если я не ошибаюсь, он уже отозван (проект постановления об отмене второго тура)", — отметил глава ВР.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается отменить второй тур местных выборов.

Автором постановления выступила народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко. По ее словам, необходимость отмены второго тура обуславливается ростом заболеваемости коронавирусом.

При этом во фракции "Слуга народа" спрогнозировали, что этот документ будет отозван.

В то же время в Комитете избирателей Украины заявили, что перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

Как известно, второй тур местных выборов запланирован на 15 ноября. Он будет проводиться лишь в городах с населением более чем 75 000 человек, если один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.