"Киевляне могут не дать власти отменить второй тур, выбрав мэра уже в первом", — эксперт

Чтобы сломать план "Слуг народа" об отмене второго тура выборов в Киеве, киевлянам нужно проголосовать за мэра в первом.

Об этом пишет Киевласть со ссылкой на политолога Алексея Голобуцкого.

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"Чтобы сломать план "Б" "слуг" об отмене второго тура в Киеве, нужно проголосовать за мэра в первом. Столкнувшись с негативом вокруг проекту постановления Рады об отмене второго тура выборов," слуги "заявили, что не будут ее поддерживать. А на самом деле только сделали вид, что включили заднюю — постановление до сих пор не отозвана и висит на сайте парламента",— пишет Голобуцкий у себя в Facebook.

По мнению политолога, "Слуги народа" не отказались от идеи отменить второй тур выборов мэра Киева, таким образом "подвесив" должность городского головы и назначив своего председателя КГГА, по факту будет управлять городом.

"План" Б "они себе оставили, и это неудивительно. Вероятный второй тур выборов оставляет пространство для маневров и спекуляций. И для назначения Верещук главой КГГА в условиях, если Постановление будет принято и Кличко" подвесят ", — отмечает Голобуцкий.

По словам Алексея Голобуцкого, "Слуги народа" неоднократно демонстрировали умение взять паузу, а затем принять непопулярный закон или постановление. Вряд этот раз будет иначе. Разве что голосование киевлян сделает второй тур ненужным.