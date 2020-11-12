Зеленскому предоставили текст скандального решения КСУ еще до его публикации

Текст скандального решения Конституционного суда о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства оказался в Офисе президента Украины вечером 27 октября — до его официальной публикации на сайте.

"Поделились" им с президентом отдельные судьи КСУ, заявил представитель президента в этом суде Федор Вениславский, передает "Радио Свобода".

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"Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, то некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось. Мы понимали, что решение уже является необоснованным", — рассказал он.

В то же время представитель Зеленского в суде отрицает, что президент знал об указанном решении заранее.

Вениславский начал понимать, что такое решение будет вечером 26 октября, "когда на сайте Конституционного суда появился вопрос о рассмотрении закона".

Представитель президента в КСУ лично сказал главе государства о том, что судьи приняли соответствующее решение.

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"Сказать, что президент был взбешен — это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понял, что речь идет о системном наступлении со стороны Конституционного суда на всю систему антикоррупционных органов", — отметил Вениславский.

Напомним, Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за решения КСУ миссия МВФ не приедет в Украину, что ставит под угрозу получение новой финансовой помощи.

Парламентский комитет поддержал законопроект о восстановлении отмененных КСУ положений закона о предотвращении коррупции, который предложил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.