Политика 1 час назад

Рада провалила голосование по отмене карантина выходного дня

В парламенте не хватило голосов, чтобы выступить против решения правительства

Заседание Рады. Фото: скриншот видео Заседание Рады. Фото: скриншот видео
Заседание Рады. Фото: скриншот видео

Верховная Рада не смогла принять постановление с рекомендацией Кабинету министров отменить ограничения, введенные в рамках карантина выходного дня из-за заболеваемости Covid-19 в стране.

За соответствующий проект постановления №4381 проголосовало лишь 149 депутатов при 226 минимально необходимых.

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В частности, фракция "Слуга народа" дала в поддержку документа лишь 34 голоса, хотя присутствовавшие депутаты из всех остальных фракций и групп, кроме двух воздержавшихся, решение поддержали.

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В СН также нашлось девять нардепов, голосовавших против. Это Максим Бужанский, Артем Дубнов, Владимир Иванов, Александр Кабанов, Елена Мошенец, Игорь Негулевский, Вадим Струневич, Олег Тарасов и Владимир Тимофийчук.

Документом предлагалось постановить, что с целью преодоления негативных тенденций в экономике Кабмину рекомендуется в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные его постановлением №1100 от 11 ноября.

В частности, инициаторы хотели смягчить карантинные ограничения в выходные дни относительно приема посетителей заведениями общественного питания, торгово-развлекательными центрами, объектами торгового и бытового обслуживания населения, заведениями культуры, спортзалами, фитнес-центрами и бассейнами.

Проект постановления внесли вице-спикер парламента Елена Кондратюк, лидер фракции СН Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Напомним, Кабинет министров намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде 17 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что полиция закрыла 2,4 тысячи объектов, нарушивших карантин на минувших выходных.

Ранее ряд мэров крупных городов выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям с прекращением работы развлекательных заведений и заведений общественного питания. Однако в Кабмине настаивают, что решение должно выполняться, а у местных властей нет полномочий для его отмены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство должно сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.

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