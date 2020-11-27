В Раду гарантированно проходят лишь четыре партии — опрос

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 30,1% украинцев, определившихся с выбором на гипотетических внеочередных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Research & Branding Group.

В свою очередь, "Оппозиционную платформу — За жизнь" готовы поддержать 19,8% избирателей, "Европейскую солидарность" — 15,3%, "Батькивщину" — 10,3%. На грани прохождения в парламент "Сила и честь" с 5,4%.

"Гражданскую позицию" готовы поддержать 2,9% определившихся, "Свободу" — 2,7%, Радикальную партию — 2,3%, "Голос" — 2,1%, Партию Шария — 2,1%, "За будущее" — 2%, УДАР — 0,9%, "Оппозиционный блок" — 0,6%, "Украинскую стратегию Гройсмана" — 0,6%, другую партию — 2,9%.

При этом 19,6% от всех опрошенных заявили, что не пойдут на выборы, а 14,2% затруднились с ответом.

Опрос проведен 16-25 ноября методом личного интервью совершеннолетних жителей всех подконтрольных Украине регионов. Выборка по месту проживания, полу и возрасту составила 1 800 респондентов, ошибка выборки — 2,4%.

Напомним также, что 39,8% украинцев, определившихся с выбором на гипотетических президентских выборах, готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского.