Политика 50 минут назад

В Раду гарантированно проходят лишь четыре партии — опрос

Среди определившихся избирателей более 30% готовы поддержать "Слугу народа"

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 30,1% украинцев, определившихся с выбором на гипотетических внеочередных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Research & Branding Group.

В свою очередь, "Оппозиционную платформу — За жизнь" готовы поддержать 19,8% избирателей, "Европейскую солидарность" — 15,3%, "Батькивщину" — 10,3%. На грани прохождения в парламент "Сила и честь" с 5,4%.

Кратко и по делу в Telegram

"Гражданскую позицию" готовы поддержать 2,9% определившихся, "Свободу" — 2,7%, Радикальную партию — 2,3%, "Голос" — 2,1%, Партию Шария — 2,1%, "За будущее" — 2%, УДАР — 0,9%, "Оппозиционный блок" — 0,6%, "Украинскую стратегию Гройсмана" — 0,6%, другую партию — 2,9%.

Читайте также:
61% украинцев против введения жесткого карантина из-за Covid-19 — опрос

При этом 19,6% от всех опрошенных заявили, что не пойдут на выборы, а 14,2% затруднились с ответом.

Опрос проведен 16-25 ноября методом личного интервью совершеннолетних жителей всех подконтрольных Украине регионов. Выборка по месту проживания, полу и возрасту составила 1 800 респондентов, ошибка выборки — 2,4%.

Напомним также, что 39,8% украинцев, определившихся с выбором на гипотетических президентских выборах, готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Раде предлагают ввести ряд послаблений для бизнеса в условиях карантина
Раде предлагают ввести ряд послаблений для бизнеса в условиях карантина
Зеленский предлагает Раде ввести меры соцподдержки на время карантина
Зеленский предлагает Раде ввести меры соцподдержки на время карантина
За Зеленского готовы проголосовать почти 40% определившихся с выбором — опрос
За Зеленского готовы проголосовать почти 40% определившихся с выбором — опрос
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Человек, который проживет 200 лет, уже ходит по Земле" — ученые

  3. Украинская мутация коронавируса SARS-Cov-19 сделала его более заразным, — генетик

  4. В Николаеве накрыли банду таксистов-наркодельцов, похищавших и расстреливавших людей

  5. Эксперты рассчитали приблизительный уровень пенсий в Украине до 2035 года

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...