Происшествия 50 минут назад

БелАЭС остановили

В "Белэнерго" заявили, что остановили ядерную установку и "планово" отключили станцию от энергосистемы

Фото: Белатом Фото: Белатом
Фото: Белатом

Белорусская атомная электростанция остановлена и отключена от энергосистемы страны. Об этом сообщает в своем Telegram-канаде государственное производственное объединение "Белэнерго".

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря", — сообщили в белорусском ведомстве.

Кратко и по делу в Telegram

При этом сайт самой электростанции вечером 3 декабря также не работает.

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Отметим, что накануне в Минэнерго Беларуси заявили, что в ходе тестирования оборудования на БелАЭС был проведен сброс пара, что "выявило необходимость дополнительной корректировки" работы крышек шумопоглотителей пара.

Днем ранее, 1 декабря, информацию о возможной аварии на станции запросила Госинспекция по безопасности атомной энергетики Литвы, у границы с которой и расположена АЭС.

Напомним, что БелАЭС подключили к энергосистеме 3 ноября, а уже 9 ноября реактор первого энергоблока остановили из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования.

19 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что энергоблок снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности в 40% от номинальной. Ведомство сообщало, что продолжились испытания систем и оборудования блока.

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