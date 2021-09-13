"Нас подогревают с юга": Лукашенко решил разместить на границе с Украиной российские ЗРК

На границе Беларуси и Украины будут размещены российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400.

Об этом во время военных учений "Запад-2021" заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

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Глава Беларуси отметил, что о поставках оружия он вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко напомнил, что на западной границе Беларуси установлены комплексы С-300.

"Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1,2 тысячи км граница с Украиной", — сказал президент.

По словам Лукашенко, Путин дал указание военным проработать вопрос о размещении ЗРК С-400 на границе с Украиной. С его слов, Беларусь от России до 2025 года получит новое вооружение, среди которого самолеты, вертолеты и ЗРК Тор-М2.

"Это свидетельствует о том, что и мы, и РФ очень серьезно воспринимаем западное направление, где мы непосредственно граничим с войсками НАТО", — сказал Лукашенко.

Перед этим Лукашенко провел очередные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в Кремле. После них он поделился планами страны закупить российское вооружение на сумму более $1 млрд.

В ходе встречи Путин и Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства и согласовали все 28 программ.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Беларусь. Он также поручил силовикам закрыть каждый метр границы страны.

Напомним, 9 августа Лукашенко провел пресс-конференцию, на которой сделал целый ряд острых выпадов в сторону Украины. В частности, он анонсировал официальное признание российской юрисдикции над оккупированным РФ Крымом, а также заявил о подготовке под покровительством президента Владимира Зеленского неких боевиков для заброски в Беларусь.