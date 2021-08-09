Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает Крым российским

Беларусь намерена признать Крым российским даже в нарушение прежних договоренностей. Об этом заявил Александр Лукашенко в рамках пресс-конференции "Большой разговор с президентом" 9 августа, передает ТАСС.

"Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", — сказал он.

По словам Лукашенко, он пойдет на такой шаг, несмотря на то, что его "многое связывает".

"Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали — Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное", — заявил он.

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Помимо этого, как передает БЕЛТА, Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой разрешить конфликт на Донбассе.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно", — заявил он.

По словам лидера белорусского режима, любая попытка Украины силой решить этот вопрос закончится для нее трагедией.

Кроме того, он снова повторил тезис о том, что Украина якобы готовит на своей территории неких боевиков для заброски с оружием в Беларусь.

"Ладно, [Зеленский] побежал за Западом, плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы — это же соседи, это же родные люди?" — заявил Лукашенко.

Он также указал, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь якобы перебрасывают взрывчатку и боеприпасы.

"Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", — добавил Лукашенко.

Напомним также, что 1 июня Лукашенко заявлял, что государство окажет всевозможную поддержку национальной авиакомпании "Белавиа", лишившейся возможности летать в Европу и Украину, и проработает с Россией вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в Крым.

5 августа Лукашенко поручил белорусским силовикам полностью перекрыть любой доступ в страну из Латвии, Литвы, Польши и Украины. При этом еще 2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной, однако украинские власти опровергали, что какое-либо перекрытие после этого имело место. 28 июля Госпогранслужба Украины со ссылкой на посольство Украины в Беларуси все же сообщила, что въезд в Беларусь временно приостановлен.

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