Политика 9 минут назад

Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО в Украине и план противодействия санкциям

Они затрагивали тему военных учений Альянса и его планы по строительству военных баз в Украине

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президенты России и Беларуси — Владимир Путин и Александр Лукашенко — в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили увеличение присутствия НАТО в Украине.

Они затрагивали тему военных учений Альянса и его планы по строительству военных баз, сообщает "БелТА".

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Как отметила изданию пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, на встрече лидеров обсуждалась и международная повестка. Среди тем — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности, Евросоюза и США.

По словам спикера, Путин и Лукашенко также обсудили Украину.

"Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", — уточнила Эйсмонт.

Она рассказала, что переговоры президентов продолжались более 5 часов и спектр обсуждаемых вопросов "был самый широкий".

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В частности, президенты РФ и Беларуси договорились принять совместный план противодействия санкциям Запада.

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", — заявила пресс-секретарь Лукашенко.

По ее словам, стороны также обсуждали снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере государственных закупок.

Кроме того, политики договорились о бесперебойных поставках углеводородного сырья в Беларусь.

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Ранее Лукашенко утверждал, что Беларуси "нечего париться" по поводу санкций Евросоюза.

Напомним, ЕС продлил экономические санкции против России за оккупацию Крыма.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму российские военные провели военные учения на фоне проведенных Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО.

Перед этим в Украине завершились крупные военные учения Sea Breeze-2021, в которых принимали участие более 30 стран.

Причем учения сопровождались неоднократными провокациями с российской стороны.

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