ЕС продлил санкции против России до конца января 2022 года

Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций в отношении отдельных секторов экономики России еще на шесть месяцев — до 31 января 2022 года. Как говорится в сообщении Совета ЕС, решение принято после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений, проведенной 24-25 июня.

Отмечается, что лидеры ЕС призвали РФ полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения позиции ЕС.

"В свете того факта, что эти договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции, действующие против страны", — заявили в ЕС.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизировавшие ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года ЕС согласился увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают определенные формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в России.

Санкции также ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Напомним также, что в конце июня ЕС продлил санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма Россией, еще на один год — до 23 июня 2022 года.