Политика 1 час назад

ЕС продлил санкции против России до конца января 2022 года

Причиной для продления ограничений в Евросоюзе называют невыполнение РФ Минских соглашений

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций в отношении отдельных секторов экономики России еще на шесть месяцев — до 31 января 2022 года. Как говорится в сообщении Совета ЕС, решение принято после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений, проведенной 24-25 июня.

Отмечается, что лидеры ЕС призвали РФ полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения позиции ЕС.

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"В свете того факта, что эти договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции, действующие против страны", — заявили в ЕС.

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Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизировавшие ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года ЕС согласился увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают определенные формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в России.

Санкции также ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Напомним также, что в конце июня ЕС продлил санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма Россией, еще на один год — до 23 июня 2022 года.

Фото: Depositphotos

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