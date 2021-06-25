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1 час назад

ЕС продлил экономические санкции против России

В ЕС изучают новый формат и условия диалога с Россией

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Европейский Союз продлил экономические санкции против России. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на 5 руководящих принципах. Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений", — написал он.

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По словам Мишеля, ЕС изучает новые форматы и условия диалога.

Ранее лидеры Германии и Франции предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран ЕС. Однако позже в ЕС отклонили это предложение из-за возражений стран Балтии и Польши.

Напомним, Совет ЕС утвердил секторальные санкции в отношении Беларуси. Они включают в себя запрет продавать этой стране оборудование и программное обеспечение, которое может быть использовано для блокировки интернета и связи, вводят торговые ограничения на нефтепродукты и товары для производства табачных изделий.

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