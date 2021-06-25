ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский Союз продлил экономические санкции против России. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на 5 руководящих принципах. Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений", — написал он.

По словам Мишеля, ЕС изучает новые форматы и условия диалога.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles.



We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements.



We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5 — Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021

Ранее лидеры Германии и Франции предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран ЕС. Однако позже в ЕС отклонили это предложение из-за возражений стран Балтии и Польши.

Напомним, Совет ЕС утвердил секторальные санкции в отношении Беларуси. Они включают в себя запрет продавать этой стране оборудование и программное обеспечение, которое может быть использовано для блокировки интернета и связи, вводят торговые ограничения на нефтепродукты и товары для производства табачных изделий.