ЕСПЧ запретил Польше высылать мигрантов обратно в Беларусь

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, которые находятся в Польше, не могут быть высланы обратно в Беларусь.

Об этом говорится в постановлении ЕСПЧ.

Отмечается, что суд с августа 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении мер по ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Почти все они поданы против Польши, остальные три против Латвии и Литвы.

В ЕСПЧ отметили, что в большинстве ходатайств заявители утверждали, что находятся в Польше, а также просили не отправлять их обратно в Беларусь.

"Суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", — добавили в ЕСПЧ.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает обеспечительные меры в рамках жалобы о нарушении прав человека. Несоблюдение этих мер суд рассматривает как препятствие для эффективного рассмотрения жалобы заявителя.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис с мигрантами на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

Напомним, 8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, в котором многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

После того, как колонна мигрантов подошла к границе с Польшей, они начали совершать попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

Ранее толпы мигрантов попытались прорваться через польскую границу, у них происходили стычки с пограничниками. В ход шли камни и слезоточивый газ. Польша стянула дополнительные силы.

Отметим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники помогли мигрантам попасть на границу с Польшей.

Лукашенко заявил, что он готов направить мигрантов из стран Азии и Африки прямыми авиарейсами в немецкий Мюнхен, который вызвался их принять. При этом в отношении белорусских авиакомпаний уже введены запреты на использование воздушного пространства Евросоюза.

Угрозу наплыва мигрантов рассматривают и в Украине. За помощь иностранцам в пересечении государственной границы грозит уголовная ответственность. Руководство страны рассматривает в случае обострения ситуации возможность введения чрезвычайного положения в пяти областях, которые граничат с Беларусью.