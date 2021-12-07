Ирак эвакуировал из Беларуси 3 тысячи мигрантов, намеревавшихся прорваться в ЕС

3139 мигрантов было вывезено Ираком из Беларуси с помощью восьми эвакуационных авиарейсов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство Ирака в России.

В диппредставительстве страны в РФ также добавили, что с момента начала кризиса на границе Беларуси и Польши было выдано около 175 транзитных паспортов тем, кто заявил об их утере.

В то же время в дипмиссии Ирака в Москве заявили, что не располагают данными о количестве остающихся в Беларуси мигрантов. Также не сообщается и о возможных дальнейших планах по их эвакуации.

В свою очередь, как сообщается в Telegram-канале аэропорта Минска, в 14:07 вторника оттуда вылетел в Эрбиль очередной Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways, на этот рейс было зарегистрировано 417 пассажиров.

Напомним, что обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области на белорусско-польской границе организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Большинство из них оказались иракскими курдами.

Польша в ответ стянула к границе масштабные силы, пытаясь противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию. При этом, судя по многочисленным фото- и видеоматериалам, действия толп мигрантов непосредственно координировались присутствовавшими на месте белорусскими силовиками. Позже они позволили мигрантам захватить сам КПП "Брузги", с которого атаковали польских силовиков камнями и другими предметами.

Вскоре прямое противостояние на границе сошло на нет, масштабы наплыва мигрантов ослабли, однако Польша до сих пор ежедневно фиксирует десятки попыток мигрантов пробраться на ее территорию.

В свете данной ситуации Европейский Союз решил ввести новый пакет санкций против Беларуси. Кроме того, о новых санкциях против Беларуси объявили США, Канада и Великобритания.

Ранее с массовым наплывом мигрантов со стороны Беларуси столкнулась и соседняя Литва, однако единовременных попыток тысяч иностранцев прорвать границу там все же не наблюдалось. По данным литовских властей, большинство мигрантов, нелегально попавших в 2021 году в страну, составляли граждане Ирака.

В конце сентября Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой. Причем часть колючей проволоки для этой цели предоставила Украина в качестве гуманитарной помощи.

9 ноября в парламент Литвы объявил чрезвычайное положение на границе с Беларусью на месяц, а 7 декабря единогласно решил продлить его до 14 января.

С подобной проблемой столкнулась также и соседняя Латвия, причем там ввели режим чрезвычайного положения в районах, прилегающих к белорусской границе, еще в августе. На сегодня он продлен уже до 10 февраля 2022 года.