"Белавиа" вполовину сократила авиафлот из-за санкций Евросоюза

Белорусский государственный авиаперевозчик "Белавиа" сокращает парк воздушных судов с 29 самолетов до 15. Компания вынуждена идти на такие меры из-за санкции Евросоюза. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных", — рассказали в "Белавиа".

Так как авиакомпании запрещено осуществлять полеты во многие страны, ей хватит 15 самолетов. В "Белавиа" планируют закупить новые самолеты за свой счет ближе к лету 2022 года. Компания не исключает заключение договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

Авиаперевозчик сообщает, что санкции ЕС вызывали у белорусов беспокойства и вопросы, связанные с дальнейшей работой "Белавиа".

"Сегодня авиакомпания работает в трудных условиях, и ежедневно почти две тысячи сотрудников прилагают все усилия, чтобы снизить уровень беспокойства и безопасно доставить своих пассажиров в другие страны", — добавили в компании.

В четверг, 2 декабря, ЕС ввел санкции против "Белавиа". Компанию обвинили в том, что она перевозила мигрантов для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.

Позже США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси. США внесли в новый санкционный список 20 человек, 12 организаций и 3 белорусских самолета из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Напоминаем, в начале ноября журналисты опубликовали видео, как многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. Мигрантов до границы сопровождали вооруженные люди с собаками.

Мигранты пытались незаконно попасть на территорию Польши. Это привело к стычкам между нелегалами и польскими пограничниками, которые продолжаются по состоянию на декабрь.