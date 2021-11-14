Полсотни нелегальных мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси — СМИ

13 ноября в районе населенного пункта Стажин группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока в количестве 50 человек силой прорвалась на территорию Польши из Беларуси.

Об этом 14 ноября в Twitter сообщает пресс-служба полиции Подлясского воеводства Польши.

"Вчера около 17 часов, около Стажина в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу.

Как передает "Польское радио", нелегалы забросали камнями полицейских во время попытки насильственного перехода польско-белорусской границы. Один из брошенных камней попал в шлем полицейского из Лодзи и повредил его.

Перед этим на белорусско-польской границе погиб военнослужащий Вооруженных сил Польши в результате выстрела. По предварительным данным, инцидент произошел в результате несчастного случая.

Напомним, в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, который получили от белорусских силовиков.

8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, в котором многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

После того как колонна мигрантов подошла к границе с Польшей, они начали совершать попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

При этом согласно сообщению МВД, наблюдается увеличение потока мигрантов в приграничные с Украиной регионы.