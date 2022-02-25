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В Запорожской области обстреляли пограничный пост, есть погибшие и раненые

В Запорожской области обстреляли пограничный пост, есть погибшие и раненые
Фото: Facebook/ГПСУ

Сегодня, в 4:25 российские оккупанты нанесли ракетный удар по пограничному подразделению “Приморский Пасад” в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным Госпогранслужбы, в результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что 25 февраля 2022 года, российские войска нанесли по Киеву артиллерийские удары баллистическими ракетами.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

Автор:
Дмитрий Нарожный