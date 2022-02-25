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У Запорізькій області обстріляли прикордонний пост, є загиблі та поранені

У Запорізькій області обстріляли прикордонний пост, є загиблі та поранені
Фото: Facebook/ДПСУ

Сьогодні, о 4:25, російські окупанти завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу “Приморський Посад” у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За даними Держприкордонслужби, внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого 2022 року російські війська завдали по Києву артилерійських ударів балістичними ракетами.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

Автор:
Дмитро Нарожний