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На кордоні з Угорщиною два КПП перейшли на цілодобовий режим роботи
На кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косіно".
Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ), оформлення людей та транспорту у цих пунктах пропуску проводитиметься цілодобово.
У Держприкордонслужбі нагадали, що громадяни, які перетинають кордон на авто, повинні мати поліс страхування — "зелену карту".
"Зелена карта" – це обов'язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон своїм автомобілем.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У ДПСУ просять врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних поїздок.
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