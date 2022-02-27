На кордоні з Угорщиною два КПП перейшли на цілодобовий режим роботи

На кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косіно".

Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ), оформлення людей та транспорту у цих пунктах пропуску проводитиметься цілодобово.

У Держприкордонслужбі нагадали, що громадяни, які перетинають кордон на авто, повинні мати поліс страхування — "зелену карту".

"Зелена карта" – це обов'язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон своїм автомобілем.

У ДПСУ просять врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних поїздок.

Раніше віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік заявив, що у разі військового вторгнення Росії в Україну на кордоні з Польщею очікується хвиля до мільйона біженців з України.

24 лютого о 5 годині в Україні почалася війна. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.