Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Суспільство
Дата публікації

На кордоні з Угорщиною два КПП перейшли на цілодобовий режим роботи

На кордоні з Угорщиною два КПП перейшли на цілодобовий режим роботи
Фото: прес-центр ДПСУ

На кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косіно".

Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ), оформлення людей та транспорту у цих пунктах пропуску проводитиметься цілодобово.

У Держприкордонслужбі нагадали, що громадяни, які перетинають кордон на авто, повинні мати поліс страхування — "зелену карту".

"Зелена карта" – це обов'язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон своїм автомобілем.

У ДПСУ просять врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних поїздок.

Раніше віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік заявив, що у разі військового вторгнення Росії в Україну на кордоні з Польщею очікується хвиля до мільйона біженців з України.

24 лютого о 5 годині в Україні почалася війна. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Автор:
Дмитро Нарожний