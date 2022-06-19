Россияне захватили Запорожский железорудный комбинат: глава ОВА предупредил об опасности

Оккупанты в настоящее время контролируют Запорожский железорудный комбинат. При этом приостановка откачивания воды на предприятии приведет к тяжелым последствиям.

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Россияне захватили комбинат неделю назад, но глава Запорожской ОВА Александра Старуха сообщил об этом в эфире телемарафона только 19 июня.

Откачивание воды насосами на Запорожском железорудном комбинате контролируют фактически именно россияне сейчас. По словам Старуха, сейчас комбинат не работает.

Отметим, что он является единственным в Украине предприятием, которое добывает железную руду с глубины 1 километра.

"Если не будут работать насосные станции и не будут откачивать воду, то за неделю вода с 1 километра поднимется на отметку -30, и это может иметь тяжелые последствия: заражение поверхностных вод и горизонтов железной рудой", - резюмировал глава ОВА.

Он добавил, что комиссию для изучения ситуации и принятия соответствующих решений уже созвали.

Тем временем российские захватчики не перестают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарам. В частности, оккупационные власти угрожают, что с сентября ЗАЭС полностью может перейти под контроль России.

Отметим, что в Запорожской области враг активных боевых действий не проводит. Основные усилия сосредотачивались на перегруппировке собственных сил и средств, содержании ранее захваченных территорий, огневом поражении позиций наших войск, рассредоточены своих сил во избежание огневого поражения со стороны наших войск.