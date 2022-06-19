Росіяни захопили Запорізький залізорудний комбінат: голова ОВ попередив про небезпеку

Окупанти зараз контролюють Запорізький залізорудний комбінат. При цьому призупинення відкачування води на підприємстві призведе до тяжких наслідків.

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Росіяни захопили комбінат тиждень тому, але голова Запорізької ОВ Олександра Старуха повідомив про це в ефірі телемарафону лише 19 червня.

Відкачування води насосами на Запорізькому залізорудному комбінаті контролюють фактично саме росіяни. За словами Старуха, зараз комбінат не працює.

Зазначимо, що він є єдиним в Україні підприємством, яке видобуває залізну руду із глибини 1 кілометра.

"Якщо не працюватимуть насосні станції і не відкачуватимуть воду, то за тиждень вода з 1 кілометра підніметься на позначку -30, і це може мати тяжкі наслідки: зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою", - резюмував голова ОВА.

Він додав, що комісію для вивчення ситуації та прийняття відповідних рішень уже скликали.

Тим часом російські загарбники не перестають залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та загрожувати енергодарам. Зокрема, окупаційна влада загрожує, що з вересня ЗАЕС цілком може перейти під контроль Росії.

Зазначимо, що у Запорізькій області ворог активних бойових дій не проводить. Основні зусилля зосереджувалися на перегрупуванні власних сил і коштів, зміст раніше захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, розосереджені своїх сил, щоб уникнути вогневої поразки з боку наших військ.