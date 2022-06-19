В Запорожской области оккупанты накапливают боевую технику и личный состав

Как сообщают силы обороны Запорожского края, российские войска продолжают сосредоточение боевой техники и личного состава на определенных направлениях, вероятно, готовясь к ведению активных боевых действий.

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При этом враг активных боевых действий не производил. Основные усилия сосредотачивались на перегруппировке собственных сил и средств, содержании ранее захваченных территорий, огневом поражении позиций наших войск, рассредоточены своих сил во избежание огневого поражения со стороны наших войск.

Вдоль всей линии столкновения враг продолжает обстреливать позиции украинских защитников и гражданской инфраструктуры, применяя авиацию, ствольную и реактивную артиллерию.

На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия.

В населенном пункте Днепрорудное (Василовский район) на территории двух предприятий отмечается скопление военной техники противника. В населенном пункте Васильевка на территории военкомата зафиксирована разгрузка противником значительного количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему. В населенном пункте Пришиб (Василовский район) зафиксировано прибытие военной техники.

Кроме того, за сутки зафиксировано увеличение количества колонн техники противника из АР Крым в направлении Мелитополя.

Также российские террористические войска, продолжающие нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны, постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам. За минувшие сутки на территории Запорожской области подвергались обстрелам: села Красное и Новоданиловка, а также город Гуляйполе.

По сравнению с прошлыми сутками количество таких обстрелов выросло вдвое.

Напомним, 19 июня армия РФ выпустила ракеты по Киевской области.