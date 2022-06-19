У Запорізькій області окупанти накопичують бойову техніку та особовий склад

Як повідомляють сили оборони Запорізького краю, російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно готуючись до ведення активних бойових дій.

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При цьому ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні власних сил і засобів, утриманні раніше захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, розосереджені своїх сил з метою уникнення вогневого ураження з боку наших військ.

Вздовж усієї лінії зіткнення ворог продовжує обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, застосовуючи авіацію, ствольну та реактивну артилерію.

На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії.

У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника. В населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки.

Крім того за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.

Також російські терористичні війська, продовжють порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни, постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах. За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам: села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе.

Порівняно з минулою добою кількість таких обстрілів зросла вдвічі.

Нагадаємо, що 19 червня армія РФ випустила ракети по Київській області.