Російська армія розгорнула на кордоні з Україною зенітно-ракетний комплекс С-300В4, - Генштаб

Збройні сили України завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Зокрема, російська армія збільшила кількість авіаударів на Слобожанському напрямку та розгорнула до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4 у Брянській області.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку росіяни утримують до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях.

У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4, а також здійснив артобстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаудару та здійснив артобстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.

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На Харківському напрямку противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова, намагаючись не попустити просування ЗСУ до держкордону.

На Слов’янському напрямку армія РФ завдала вогневого ураження зі ствольної артилерії та РСЗО в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріл в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Також було завдано авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.

Також на Лиманському напрямку противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі Маяки. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

В Акваторії Чорного моря в готовності до завдання ракетних ударів утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування РФ. Проте українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, що з боку російських солдатів продовжують траплятися відмови цілими російськими підрозділами від наказів та збройних протистоянь між офіцерами та їхніми військами. За даними британської розвідки, армія РФ має значні проблеми з моральним духом, що, ймовірно, заважає окупантам досягати оперативних цілей.