За добу ЗСУ знищили 200 окупантів

За добу 19 червня Збройні сили знищили 200 російських військових. Таким чином, з моменту початку вторгнення 24 лютого до 20 червня окупанти втратили 33 800 осіб особового складу. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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Також з початку війни до 20 червня окупанти втратили 1477 танків(9 за 19 червня), 3588 бойових броньованих машин(11 за 19 червня), 749 артилерійських систем(4 за 19 червня), 238 РСЗВ(3 за 19 червня) та 601 безпілотник (1 за 19 червня).

Нагадаємо, Збройні сили України завдають шкоди російським окупантам у всіх напрямках, де продовжуються активні бойові дії. Зокрема, російська армія збільшила кількість авіаударів на Слобожанському напрямку та розгорнула у зенітний ракетний дивізіон ЗРК С-300В4 у Брянській області.