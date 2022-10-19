Оккупанты готовятся обстреливать временно оккупированный Херсон - Ким (ВИДЕО)

Российские войска готовят позиции, чтобы обстреливать временно оккупированный ими же Херсон.

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Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Рассылают сообщения о том, что эвакуируйтесь из Херсона, потому что ВСУ будут обстреливать Херсон. Зная российскую тактику и зная, что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию, чтобы бить по Херсону, у меня есть ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению", - сказал он.

Он отметил, что в оккупанты включают массовое ИПСО и призвал не верить в чушь и пропаганду захватчиков.

Также Ким заверил, что работа ВСУ ведется по всем направлениям.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений.

Напомним, разведка Британии сообщала, что оккупанты ожидают распространения боев на город Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города.