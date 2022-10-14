Западные эксперты считают, что ВСУ могут освободить правый берег Херсона до конца октября, — FT

По оценкам западных военных, Вооруженные силы Украины могут в октябре начать деоккупацию Херсона и освободить правый берег города от оккупантов на следующей неделе (17-23 октября). Об этом сообщает британская газета Financial Times.

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В издании отмечают, что в оккупационных "администрациях" понимают это и именно поэтому попросили Россию "эвакуировать" их. Коллаборанты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вывезти их в Россию, или в аннексированный Крым.

Украинские войска прорвали российские линии фронта в Херсоне больше месяца назад и затем продолжили наступать на этом направлении.

Недавно британская разведка подтверждала, что армии страны-агрессора РФ не хватает личного состава для обороны Херсонской области, поэтому мобилизованных россиян планируют перебросить на этот участок фронта.

Для поддержки войск, находящихся на правобережной части Херсонщины, российское военное командование направило недоукомплектованные подразделения воздушно-десантных войск.

В то же время ВСУ продолжают двигаться вперед в Херсонской области, освобождая новые населенные пункты.