Західні експерти вважають, що ЗСУ можуть звільнити правий берег Херсону до кінця жовтня, — FT

За оцінками західних військових, Збройні сили Україні можуть в жовні розпочати деокупацію Херсону і звільнити правий берег міста від окупантів вже наступного тижня (17-23 жовтня). Про це повідомляє британська газета Financial Times.

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В виданні зазначають, що в окупаційній "адміністрації" розуміють це і саме тому попросили Росію "евакуювати" їх. Колаборанти звернулися до президента РФ Володимир Путіна з закликом вивезти їх в Росію, або в анексований Крим.

Українські війська прорвали російські лінії фронту в Херсоні більше місяця назад і після продовжили наступати на цьому напрямку.

Нещодавно британська розвідка підтверджувала, що армії країни-агресора РФ не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, тому нещодавно мобілізованих росіян планують перекинути на цю ділянку фронту.

Наразі для підтримки військ, що перебувають на правобережній частині Херсонщини, російське військове командування направило недоукомплектовані підрозділи повітрянодесантних військ.

В цей же час ЗСУ продовжують рухатися вперед в Херсонській області, звільняючі нові населені пункти.